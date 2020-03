Uber encourage ses chauffeurs à livrer pour Uber Eats pour compenser leurs pertes dues au confinement

Uber invite ses chauffeurs VTC à passer à la livraison de repas



Uber Eats enregistre une augmentation de son activité depuis l'instauration du confinement



Source : Uber

Les chauffeurs de VTC font partie des nombreuses professions dont l'activité est totalement à l'arrêt.Uber tente de sauvegarder autant que possible l'activité de ses partenaires et expérimente dans une douzaine de villes américaines la possibilité pour ses conducteurs de livrer des commandes Uber Eats durant la période de confinement.Comme l'explique le site officiel de l'entreprise, les chauffeurs ont reçu une notification via leur application Uber leur expliquant la marche à suivre. Un simple bouton à activer permet d'indiquer à Uber et aux restaurateurs à proximité qu'ils sont disponibles pour livrer des repas à domicile.Cette initiative a convaincu pour le moment 15% des chauffeurs contactés qui ont livré leur première commande. L'initiative d'Uber devrait être généralisée à d'autres pays et capitales dans les prochaines semaines si ce premier essai est concluant.La demande en livraison de repas à domicile a explosé dans les premiers jours du confinement. Uber indique avoir enregistré 10 fois d'inscriptions sur son service qu'en temps normal et cite Seattle ou San Francisco comme des villes où l'augmentation des livraisons est parmi les plus importantes.Le service reste donc assuré mais Uber Eats, comme les autres services de livraison de repas, ont mis en place des mesures pour garantir la sécurité de leurs prestataires comme l'obligation de déposer la commande sur le pas de la porte pour éviter les contacts directs.A l'inverse, le confinement a mis un coup d'arrêt à l'activité de transports de personnes. Les chauffeurs Uber, indépendants, ne pourront pas bénéficier de mesures de protection mises en place comme le chômage partiel généralisé par le gouvernement français durant cette crise sanitaire.Uber indique toutefois que cette mesure ne sera pas la seule mise en place pour aider ses chauffeurs à affronter cette période difficile, sans donner plus de précisions.