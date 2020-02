Uber : pour lutter contre les faux chauffeurs, l'appli lance la fonctionnalité "Vérifiez votre course"

© BigTunaOnline / Shutterstock.com

La relative jeunesse des services Uber a poussé certaines personnes à utiliser de façon illégale la plateforme, posant des questions évidentes de sécurité. Ces derniers mois, la société de VTC a multiplié les initiatives pour rassurer les utilisateurs et les convaincre de monter à bord d'un véhicule Uber sans a priori. Pour lutter contre les faux chauffeurs, la plateforme a lancé, lundi 24 février, la fonctionnalitéCette nouvelle fonctionnalité permet à Uber de vérifier que les passagers qui transitent par l'application monte dans le bon véhicule, avec le bon chauffeur. Comment ? Grâce à une fonction « code PIN » qu'il est possible de choisir en passant par les paramètres de l'application, et en appuyant sur l'onglet « Vérifiez votre course. »La fonctionnalité peut soit être programmée pour chaque course, soit ne s'appliquer que pour les courses effectuées le soir et la nuit, entre 22 heures et 6 heures.Une fois l'option activée, le client Uber reçoit un code PIN à quatre chiffres juste après avoir commandé sa course. Ensuite, lorsque le chauffeur arrive à sa rencontre, l'utilisateur doit renseigner au chauffeur le code PIN avant de monter dans le véhicule. Si le code PIN est incorrect, la course ne démarre pas sur l'appli.La fonctionnalité vient s'ajouter aux informations que détient déjà le client dès la réservation de sa course, comme la marque, le modèle et la plaque d'immatriculation de la voiture, mais aussi le nom et la photo du chauffeur.Depuis le mois de décembre, Uber a mis en place un système d'identification en temps réel des chauffeurs, dans le but de lutter contre la fraude. Dans la pratique, les chauffeurs doivent prendre un selfie, selfie comparé en temps réel avec leur photographie vérifiée par les collaborateurs d'Uber.D'autres fonctionnalités, comme le bouton d'appel d'urgence, complète ce large dispositif sécuritaire. Cette dernière permet d'appeler le 112 depuis l'application et transmet au service sa position GPS, mais aussi la marque, le modèle et la plaque d'immatriculation du véhicule.