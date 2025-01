Le secteur des véhicules autonomes n’est plus l’apanage de quelques constructeurs, tant l’enjeu financier est colossal. Uber a multiplié les partenariats avec des fabricants et des spécialistes de l’IA depuis quelques années afin de développer, d’expérimenter et de déployer plus rapidement les futures solutions de conduite autonome.

Dans ce contexte, NVIDIA apporte une brique essentielle : sa nouvelle plateforme d’IA et sa suite d’outils, notamment l’infrastructure en cloud DGX Cloud. Cette solution permet de manipuler et de traiter des quantités astronomiques de données en un temps record. Pour Uber, qui stocke déjà des milliards de points de données liés aux trajets, c’est la promesse de nouveaux algorithmes encore plus performants.