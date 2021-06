NVIDIA se paie DeepMap, société spécialisée dans la cartographie pour véhicules autonomes

Enthousiasme partagé par James Wu, co-fondateur et P.-D.G. de DeepMap : « NVIDIA est une société formidable qui change le monde et qui partage notre vision pour accélérer l'autonomie sécurisée. Unir nos forces avec NVIDIA permettra à notre technologie d'évoluer plus rapidement et de profiter à plus de gens plus tôt. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage en faisant partie de l'équipe NVIDIA ».