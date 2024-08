« Évolutivité inégalée : les constructeurs automobiles peuvent choisir le SoC Intel SDV et ajouter ultérieurement un GPU discret Intel pour gérer des charges de travail de calcul plus importantes et étendre les fonctionnalités d'IA grâce à un ensemble d'instructions unifié qui simplifie le développement.

Expériences embarquées de nouvelle génération : la reconnaissance vocale, de caméra et de gestes optimisés par Intel transforme les véhicules en hubs mobiles immersifs. La démonstration de Thundersoft a présenté sa nouvelle génération d'interface utilisateur de cockpit (UI) qui transforme les véhicules en hubs mobiles immersifs prenant en charge sept écrans haute définition affichant des graphiques 3D et six caméras embarquées et des fonctionnalités interactives. La nouvelle interface utilisateur a également montré sa capacité à exécuter simultanément des titres de jeux AAA très demandés tout en exécutant des applications PC riches en IA pour un travail mobile intelligent.

Personnalisation approfondie : grâce à de puissants algorithmes d'IA qui apprennent les préférences du conducteur, les constructeurs automobiles peuvent offrir une expérience hautement personnalisée, en adaptant les paramètres du cockpit sans commandes vocales. L'assistant de voiture IA de Zhipu a démontré la puissance des modèles de langage locaux à grande échelle (LLM) exécutés sur la plateforme de calcul d'Intel. La démonstration a mis en évidence la capacité d'exécuter des commandes de contrôle de véhicule complexes grâce au traitement du langage naturel, de répondre avec précision aux questions liées au véhicule et même de discuter tranquillement avec les utilisateurs, offrant ainsi un voyage plus interactif et plus agréable.

Productivité, jeux et divertissement améliorés : les constructeurs automobiles peuvent transformer le véhicule en un bureau mobile et un centre de divertissement avec des écrans 4K immersifs, des configurations multi-écrans et des interfaces 3D avancées.

Programme Intel AI PC Accelerator : réunissant plus de 100 partenaires éditeurs de logiciels indépendants (ISV) qui ont créé plus de 500 fonctionnalités et applications d'IA, le programme d'accélération fournit immédiatement un écosystème inégalé qui peut être exploité au sein du véhicule ».

Ambitieux, Intel aura toutefois besoin de toute son énergie pour s'imposer sur un secteur qui ne l'a pas attendue. Largement présente dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle, NVIDIA est présente avec sa plateforme DRIVE tandis que Tesla dispose déjà de sa solution FSD Computer et que les inévitables concurrents AMD et Qualcomm ont aussi des atouts à faire valoir.