Intel ARC Alchemist : on sait à peu près tout, voilà ce qu'il faut retenir

La chaîne Moore's Law is Dead confirme en premier lieu que le lineup ARC Alchemist d'Intel sera articulé autour de deux dies GPU distincts (DG2-512 EU et DG2-128 EU). Chacun sera assorti de trois configurations techniques différentes qu'Intel utilisera d'un modèle de carte graphique à l'autre. Ces deux puces et leurs différentes moutures seraient parées pour un lancement quelque part sur le premier trimestre 2022. La commercialisation des nouvelles cartes graphiques d'Intel approche donc à grands pas.

Sur le haut de gamme, nous trouverions donc des cartes fondées sur le GPU DG2-512 EU (doté de 32 cœurs Xe). Dans sa version complète, ce die devrait mesurer 396 mm2 (contre 392 mm2 pour la puce GA104 des NVIDIA GeForce RTX 3070 , par exemple). Il serait équipé de 4 096 unités arithmétiques et logiques (ALU) couplées à un maximum de 16 Go de VRAM à 18 Gbps grâce à un bus de 256 bits. Son TGP oscillerait enfin entre 120 et 150 W sur laptop et pourrait monter à 225 W en version de bureau.

Les deux autres variantes de la puce DG2-512 EU, en partie castrées, disposeraient quant à elles de spécifications moindres : 3 072 ALU pour un maximum de 12 Go de VRAM à 16 Gbps (192 bits) et un TGP allant de 80 W sur laptop à 200 W sur desktop pour la première mouture ; et 2 048 ALU, 8 Go de VRAM à 16 Gbps (128 bits) pour 60 à 80 W de TGP sur laptop pour la seconde.

Côté fréquences, la version pleine taille de ce GPU DG2-512 EU est affichée entre 2,2 et 2,5 GHz. Comme le précise WCCFTech, on ignore à ce stade s'il s'agit de fréquences maximales, mais si c'est le cas, cette puce devrait être en mesure de développer 18,5 TFLOP en FP32. En matière de puissance brute, elle serait 40 % plus rapide qu'une AMD Radeon RX 6700 XT , mais 9 % moins véloce qu'une RTX 3070 de NVIDIA.