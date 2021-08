Intel ARC : selon les specs, des cartes compétitives face aux RTX 3070 et RX 6700 XT... en 2022

Côté mémoire vidéo, Intel « copie » en quelque sorte AMD avec 16 Go de GDDR6 et témoignant d'une philosophie différente de NVIDIA qui propose une quantité moindre (8 Go), mais opte pour une mémoire plus rapide (de la GDDR6X). Côté bus d'interface, c'est AMD qui est en retrait à 192-bit contre 256-bit chez ses concurrents.