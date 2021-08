Intel Architecture Day 2021 : Ponte Vecchio, un GPU « monstre » de 100 milliards de transistors

Le Xe HPC Slice se compose effectivement de 16 Xe-core et histoire de faire bonne mesure, on regroupe ces slices par 4 afin d'obtenir ce qu'Intel nomme un stack auquel il ajoute du cache L2, quatre contrôleurs HBM2E et un media engine. Mais pour aboutir à ce qu'est véritablement Ponte Vecchio – et peut-on encore parler de GPU « unique » – Intel assemble 2 ou 4 de ces stacks bien qu'il soit possible de se contenter d'un seul.