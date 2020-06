Intel dévoile trois GPU Xe, toujours plus massifs

À gauche, on reconnaît le GPU déjà exhibé en mai dernier, accompagné de sa pile AA et surnommé The baap of all, qu’on peut traduire par le « Le père de tous ». Mais Intel prépare à l’évidence un modèle encore plus gros, celui situé en bas à droite. On peut estimer ses dimensions à environ 80 x 80 mm. Concrètement, il semblerait que l’entreprise utilise une configuration à base d’une, deux ou quatre « tuiles » pour ses GPU HPC. Ce terme de « tuiles », tiles en anglais, est celui choisi par Intel pour désigner chaque module MCM (Multi-Chip-Module). Il est par ailleurs fort probable que ces GPU embarquent des puces mémoire HBM2.