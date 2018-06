Intel prévoit d'entrer sur le marché des GPU en 2020

Intel's first discrete GPU coming in 2020: https://t.co/s9EPeFifBp pic.twitter.com/n5zmUY2Mc2 — Intel News (@intelnews) 12 juin 2018

Une cible encore indéterminée

Modifié le 13/06/2018 à 10h17

On y voit désormais un peu plus clair dans la décision d'Intel de débaucher- chef de la division Radeon d'AMD. Le constructeur américain vient d'annoncer succinctement via un tweet (comprenant une photographie de Koduri), qu'il s'apprêtait à entrer sur le marché du GPU en 2020.Si la nouvelle fait l'effet d'un secret de polichinelle aux plus fins observateurs du marché, reste une inconnue à cette affaire : à qui se destinera le premier GPU développé par Intel ?D'après une entrevue de Navin Shenoy (un ponte d'Intel) accordée à un parterre de journalistes la semaine dernière, la marque explorerait aussi bien une entrée sur le marché professionnel que. Une gamme dédiée au gaming est donc bel et bien possible.Même si la qualité dess'est grandement améliorée ces dernières années, ils n'arrivent pas encore à la cheville d'un GPU dédié. Intel le sait parfaitement, et va tenter de proposer ses propres produits sur un marché aujourd'hui parfaitement oligarchique : AMD d'une part, et Nvidia d'autre part.Comme le pointe Engadget , une sortie en 2020 semble extrêmement rapide, même pour une marque aussi expérimentée qu'Intel. L'annonce du recrutement de Raja Koduri ne datant que de novembre dernier, cela fait un peu moins de trois ans à se consacrer à l'élaboration complète d'un produit que le constructeur ne maîtrise pas.Quoi qu'il en soit, espérons que d'ici les premières présentations, Intel n'oubliera pas de préciser si son GPU est overclocké ou non.