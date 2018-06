GTX 11 : Nvidia présentera de nouvelles cartes graphiques en août

Une commercialisation en amont de la conférence reste possible

Comme le révèle PcGamer , le constructeur sud-coréen est prévu pour un panel à 11h30 (20h30 sous nos latitudes) le lundi 20 août 2018.Intitulé «», le panel ne laisse aucun doute quant à la thématique. Cette nouvelle gamme () succédera donc à Pascal (le petit nom donné à l'architecture actuelle), après deux ans de bons et loyaux services.Selon PcGamer toujours, les rumeurs avançant une commercialisation antérieure à l'intervention de(vice-président de la marque) sur les planches du Hot Chips restent plausibles.Les conférences proposées par Hot Chips sont en effet une opportunité pour les marques de revenir plus avant sur les détails techniques de leurs produits. Il n'est donc pas impossible que Nvidia profite de ce panel pour creuser davantage le sujet, tout en ayant déjà ses nouveaux produits sur les étals. TechRadar se veut plus prudent . Comme l'indique clairement le planning du salon, Nvidia est en lice pour parler de ses GPU- ce qui peut simplement signifier que le constructeur reviendra sur l'architecture Turing, sans pour autant présenter la tant attendue GTX 1180.Toujours est-il que les architectures Ampere et Volta, pressenties pour être tournées vers les marchés de l'entreprise et de la recherche, ne devraient pas faire l'objet d'un chapitre lors de la conférence Hot Chips 2018.