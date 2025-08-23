Parallèlement à cette fuite, AMD a annoncé le lancement du FidelityFX SDK 2.0, une mise à jour qui simplifie l’intégration du FSR 4 dans les jeux vidéo. Ce kit de développement permettra aux studios d’ajouter plus facilement le support natif de la technologie FSR 4. Ce dernier comprend l’upscaling et la génération d’images, via des mises à jour logicielles ultérieures. Une évolution qui pourrait aider AMD à réduire l’écart avec NVIDIA, dont la technologie DLSS bénéficie d’un catalogue de jeux compatibles bien plus étendu.