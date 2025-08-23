Du FSR 4 sur les anciennes cartes graphiques ? AMD se montre plus généreuse qu'Intel et devrait proposer sa nouvelle technologie d'amélioration graphique sur les anciens GPU. Inutile de changer votre carte graphique trop vite, elle pourrait bientôt gagner en performances sur une simple mise à jour.
AMD a accidentellement publié cette semaine une partie du code source de sa technologie FSR 4 sur GitHub, révélant des fichiers liés à une version en développement. Cette version est destinée à étendre la compatibilité aux cartes graphiques Radeon plus anciennes. Les gammes RX 6000 et 7000 devraient en profiter. AMD a depuis supprimé le code, que des leakers ont pris le soin de récupérer avant.
Une version spécifique pour les anciens GPUs
Le code source fuité concernait une version du FSR 4, conçue pour fonctionner sur les architectures RDNA 2 et RDNA 3. La version actuelle du FSR 4 ne prend en charge que les cartes RDNA 4. Ce sont les premières à intégrer des accélérateurs matériels dédiés à l’intelligence artificielle.
Cette version allégée permettrait ainsi aux utilisateurs de cartes comme les Radeon RX 7000 et certaines générations précédentes de bénéficier des améliorations apportées par le FSR 4. Ces améliorations portent notamment sur la qualité des textures, la réduction du flou et des artefacts de ghosting, particulièrement visibles en définitions 1440p et 4K.
Selon des tests comparatifs, le FSR 4 se rapproche désormais des performances du DLSS de NVIDIA. Malgré tout, la concurrente d'AMD conserve un avantage en termes de qualité d’image et d’efficacité.
Des tests non officiels, comme ceux réalisés par le moddeur Virtual Cobbler 9930, ont montré qu’une implémentation du FSR 4 sur une Radeon RX 7900 XTX offrait une meilleure qualité d’image que FSR 3. Certes, cela demanderait plus de performances à la carte, mais le rendu resterait supérieur au rendu natif.
Une intégration facilitée pour les développeurs
Parallèlement à cette fuite, AMD a annoncé le lancement du FidelityFX SDK 2.0, une mise à jour qui simplifie l’intégration du FSR 4 dans les jeux vidéo. Ce kit de développement permettra aux studios d’ajouter plus facilement le support natif de la technologie FSR 4. Ce dernier comprend l’upscaling et la génération d’images, via des mises à jour logicielles ultérieures. Une évolution qui pourrait aider AMD à réduire l’écart avec NVIDIA, dont la technologie DLSS bénéficie d’un catalogue de jeux compatibles bien plus étendu.