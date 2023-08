Enfin ! AMD confirme la sortie de nouvelles Radeon RX 7000 "joueuses" ce trimestre

« In gaming graphics, we expanded our Radeon 7000 GPU series in the second quarter with the launch of our mainstream RX 7600 cards for 1080p gaming. We are on track to further expand our RDNA 3 GPU offerings with the launch of new, enthusiast-class Radeon 7000 series cards in the third quarter ».

Des propos que l'on peut traduire de la sorte : « Dans le domaine des cartes graphiques gaming, nous avons élargi la gamme de GPU Radeon 7000 au second trimestre avec le lancement des cartes grand public RX 7600 prévues pour le jeu en 1080p. Nous sommes en passe d'élargir un peu plus notre offre RDNA3 avec de nouvelles cartes Radeon 7000 pour les passionnés au cours du troisième trimestre ».