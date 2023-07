Radeon RX 7900GRE : AMD officiailse la carte et sa disponibilité... mondiale ?

Il n'est plus ici question « que » de 80 unités de calcul (contre 96 et 84) et de 5 120 processeurs de flux (contre 6 144 et 5 376). La fréquence est aussi revue à la baisse à 2,2 GHz (contre 2,5 et 2,4 Ghz), mais c'est au niveau du sous-système mémoire que les changements sont les plus nettes : l'interface est en 256-bit avec 16 Go de GDDR6 quand la XTX disposait de 24 Go sur 384-bit et la XT de 20 Go sur 320-bit. Enfin, l'Infinity Cache baisse lui aussi à 64 Mo contre 96 et 80 Mo.