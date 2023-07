La conception des puces bientôt dominée par l'IA ? C'est ce que pense la patronne d'AMD

L'IA ne va pas seulement faire son entrée dans le domaine de la conception des processeurs. On l'a vu, elle est déjà utilisée dans de nombreux domaines chez la plupart des fabricants. Chez AMD, on s'en sert déjà pour optimiser le positionnement des sub-blocks afin d'améliorer les performances et de réduire la consommation d'énergie. En parallèle, l'IA est utilisée pour gagner du temps sur la détection des bugs et créer des modèles de test grâce à l'apprentissage automatique et le deep learning.

Cela permet d'avoir un processus de plus en plus efficace, mais également beaucoup plus rapide. Pour utiliser ces outils, AMD et les autres peuvent compter sur plusieurs fabricants d'outils automatisés compatibles avec l'IA. Le plus avancé est Synopsis, qui a d'ailleurs lancé sa première solution EDA (Electronic Design Automation) entièrement consacrée à l'IA en début d'année. Elle permet aux développeurs d'utiliser l'IA à toutes les étapes et d'avoir un processus cohérent du début à la fin.