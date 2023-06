Vers une régulation mondiale concernant l'intelligence artificielle ? Le Royaume-Uni y croit

La deuxième puissance mondiale n'est pourtant pas à la traîne en matière d'intelligence artificielle. Déjà à l'œuvre depuis plusieurs semaines sur sa propre réglementation made in China, on pourrait penser que sa participation à un tel projet international serait logique.

Pas tant que ça, comme le souligne à demi-mot le porte-parole du Premier ministre britannique, qui indique que ce sommet s'adresse à des « pays ayant une approche similaire » à celle du Royaume-Uni. Difficile alors d'y inclure la Chine. D'autant plus dans un contexte géopolitique compliqué, où le secteur de la tech est au centre de tensions économiques et géopolitiques depuis plusieurs années.

Une participation sérieuse des États-Unis et de l'Union européenne n'est pas non plus garantie, du moins sur le papier. Si les relations entre cette dernière et le Royaume-Uni ne sont pas au beau fixe, les prochaines élections américaines, où Joe Biden et Donald Trump sont candidats pour un deuxième round, pourraient laisser le pays de l'Oncle Sam froid vis-à-vis de son allié.

Faudra-t-il alors un scénario hollywoodien pour que le monde entier s'unisse pour lutter contre une hypothétique intelligence artificielle qui menacerait de mettre fin au monde ?