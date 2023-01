Intelligence artificielle : pourquoi les États-Unis et l'Europe négocient-ils un accord ?

L'intelligence artificielle est à la mode. Mais son utilisation va bien au-delà des seules prouesses observées chez un ChatGPT. C'est ce dont sont bien conscients les dirigeants des États-Unis et de l'Union européenne, qui annoncent discuter actuellement d'un accord sur l'IA.

Celui-ci serait d'ampleur, puisqu'il portera sur l'amélioration des techniques d'intelligence artificielle dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, la santé, les prévisions climatiques, les réponses d'urgence et la gestion des réseaux électriques.

Les deux géants souhaitent pouvoir partager leurs données, le carburant des algorithmes, et ainsi pouvoir disposer de plus de matière pour alimenter leurs intelligences artificielles. L'objectif sera d'améliorer la vitesse et l'efficacité des services gouvernementaux, mais sans faire bouger les données de chaque entité.