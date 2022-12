Circulation des données Europe-USA, pourquoi c'est important (et ce qui va changer)

Notons que les citoyens de l'UE disposeront de plusieurs voies de recours s'ils apprennent que leurs données personnelles ont été traitées en violation de ce futur cadre. Ils auront ainsi accès, et ce, gratuitement, à des mécanismes indépendants de règlement de litiges ainsi qu'à un groupe spécial d'arbitrage. C'est une vraie différence, comparé à l'historique Privacy Shield. Et si les Européens ne sont pas satisfaits de cette plainte de premier niveau, ils pourront faire appel auprès de la Cour de révision de la protection des données. Cette autorité, forte de ses membres indépendants du gouvernement des États-Unis, examinera et tranchera les plaintes des citoyens de l'UE. Bien que située sur le sol américain, elle disposera du pouvoir d'adopter des mesures correctives et contraignantes. La Commission est aujourd'hui en mesure de garantir sa réelle indépendance.