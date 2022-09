Le Cloud de confiance européen serait en réalité toujours soumis aux lois américaines

Le Cloud Act et tout ce qui se trouve autour constituent donc une vaste fourmilière faite de principes et d'exceptions qui ne font que renforcer le flou autour du Cloud de confiance. La tendance semble aujourd'hui être au « si les États-Unis veulent une donnée, ils peuvent l'avoir ». L'exemple de Microsoft est criant. La firme peut se prémunir du Cloud Act en chiffrant les données mais elle utilise des routeurs Cisco. Cisco (qui a accès aux données des clients et personnes concernés de l'UE) et les autorités pourraient donc accéder aux données via ces routeurs. Il en faudra donc plus pour rassurer les uns et les autres.