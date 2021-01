Décret Trump concernant les étrangers et le Cloud américain : quelles répercussions ?

Dans une lettre écrite à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et du désormais ancien vice-président et ex-président ex-officio du Sénat Mike Pence, Donald Trump pointe du doigt les acteurs étrangers utilisateurs de produits IaaS (Infrastructure as a service), qui, pour lui, peuvent les utiliser « pour diverses activités malveillantes, ce qui fait qu'il est très difficile pour les responsables américains de suivre et de récolter des informations par le biais d'une procédure judiciaire, avant même que ces acteurs étrangers ne basculent sur une infrastructure de remplacement et ne détruisent les preuves de leurs activités passées ».