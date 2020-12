Biden affirme que la cyberattaque de la Russie sur les USA "ne peut pas rester sans réponse"

Il y a une dizaine de jours maintenant, le gouvernement américain avait révélé avoir été victime d'une cyberattaque d'ampleur, semble-t-il menée depuis la Russie, et attribuée au célèbre groupe de hackers APT29. Très virale, grâce à son exploitation de la plateforme Orion, propulsée par la société SolarWinds, elle conduit aujourd'hui à menacer les services de nombreuses agences gouvernementales, parmi lesquelles les départements du Trésor et de l'Énergie américains, qui ont reconnu être touchés. Et plus que jamais d'ailleurs, puisque l'attaque est toujours en cours. Joe Biden, prochain président qui prépare son entrée en fonction, pointe la responsabilité de Donald Trump et promet une réaction à la hauteur des menaces.