Des pirates supposément russes s'infiltrent dans des agences gouvernementales américaines

Les organes officiels ne sont pas plus entrés dans les détails que cela, si ce n'est qu'ils ont confirmé la cyberattaque et annoncé l'ouverture d'une enquête par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), équivalente américaine de l'ANSSI ; ainsi que le FBI, aussi sur le coup. « Le gouvernement américain est au courant de ces informations et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier et résoudre tout problème potentiel lié à cette situation », a réagi un porte-parole de la Maison-Blanche, rattaché au Conseil de sécurité nationale.