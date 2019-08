FireEye vient d'identifier un nouveau groupe de hackers chinois, APT41, qui a pris la France pour cible

© Pixabay

APT41 cible de multiples secteurs d'activités, dont les jeux vidéo et les médias

Les secteurs d'activités ciblés par APT41 © FireEye

Une habile manipulation des outils malveillants

APT41, l'ultra-rapide...

Le groupe réagit rapidement aux changements d'environnements des victimes et aux activités des intervenants. Quelques heures après qu'une organisation victime procède à des modifications internes pour lutter contre lui, APT41 a déjà généré une nouvelle version d'une porte dérobée et compromis plusieurs systèmes dans différentes régions du globe.



Dans d'autres cas, il utilise la technique du spear phishing, l'ingénierie sociale numérique, en envoyant des courriels à plusieurs employés des ressources humaines, seulement trois jours après la résolution d'une intrusion subie par une organisation. Sans que l'utilisateur s'en doute, celui-ci ouvre une pièce jointe malveillante qui ouvre de nouveau la porte à APT41.

Quels actes concrets ?

Qui est derrière APT41 et avec quels outils ?

Le spécialiste de la sécurité réseau basée sur la(soit la veille anticipée des menaces), FireEye , vient de dévoiler les sombres activités menées par un groupe chinois nouvellement identifié sous le nom de. Le groupe de hackers est. Extrêmement bien organisé, et potentiellement soutenu par l'État chinois qui le laisserait développer ses activités, le groupe agirait à des fins financières et d'espionnage. Une double activité qui le rend doublement dangereux. Focus.». Sandra Joyce, Vice-présente des opérations de renseignement chez FireEye, annonce la couleur quant à la puissance de APT41. Le groupe se distingue d'autres acteurs malveillants par sa capacité à, en organisant parfois des opérations simultanées depuis cette même année.APT41 mènerait d'ailleurs son activité d'espionnage en étant, selon FireEye, qui a du mal à croire que APT41 a pu échapper au contrôle des autorités de l'empire du Milieu toutes ces années. Des organisations auraient été ciblées en France, en Inde, en Italie, au Japon, à Myanmar, aux Pays-Bas, à Singapour, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, en Suisse, en Thaïlande, en Turquie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Hong-Kong.Autre signe inquiétant : la capacité non pas à jongler entre les opérations financières et le cyberespionnage, mais àextrêmement porteuses et puissantes parmi lesquelles(ndlr : des logiciels malveillants non publics)», avance Sandra Joyce.Dans le détail, des campagnes d'espionnage ont ciblé les secteurs de la santé (équipements et diagnostics médicaux), du high-tech, et des télécommunications, dans le but de. La propriété intellectuelle serait aussi dans le lot, avec des vols constatés.Concernant les intrusions à motivation financière, celles-ci ont plus ciblé le monde des jeux vidéo avec la manipulation de monnaies virtuelles. Des tentatives de déploiement de ransomwares sont aussi avancées.Le groupe APT41 a notamment ciblé et, et ce à plusieurs reprises. Il est également parvenu àavant l'arrivée des autorités chinoises sur place, afin de vérifier que le lieu et les installations soient suffisamment sécurisées.Dans le domaine des jeux vidéo, APT41 réussirait à accéder aux environnements de production de jeux, lui permettant ainsi de, utilisés ensuite pour ses programmes malveillants.Selon FireEye, qui a parcouru plusieurs forums chinois,auraient fait état de leurs compétences et se connecteraient aux mêmes heures de fonctionnement du groupe.APT41 aurait à sa disposition un arsenal deet de divers outils pour mener à bien ses missions. Il travaillerait grâce à la traditionnelle technique du phishing. Sur une année, «», détaille FireEye.