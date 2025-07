L’attaque aurait duré plusieurs jours, entre le 26 juin et le 1er juillet. L’Hôpital privé de la Loire a été visé par un pirate qui dit avoir aspiré une base de données massive. Le groupe Ramsay Santé, qui gère l’établissement, a reconnu l’incident dans un communiqué diffusé le 8 juillet. Il évoque des informations « essentiellement administratives », sans conséquence sur la prise en charge des patients. Mais le pirate, qui se fait appeler Marak, affirme au contraire détenir des éléments très sensibles, et menace de les diffuser publiquement. Selon Le Progrès, qui a échangé avec lui, il détiendrait plus de 45 000 copies de cartes d’identité. L’affaire est désormais entre les mains de la justice.