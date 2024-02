Alerte ! 33 millions de numéros de sécurité sociale volés à cause de cyberattaques

La nouvelle n'est pas bonne. Jamais autant de numéros de sécurité sociale n'avaient en effet été volés par des hackers en France. Et ce n'est pas tout. Car les plus de 33 millions de dossiers récoltés par les pirates à la fin du mois de janvier dernier contenaient au total « l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, le nom de l’assureur santé ainsi que les garanties du contrat souscrit. »

Comme lot de consolation, la CNIL indique par contre que ni le numéro de téléphone, ni l'adresse postale, ni l'adresse mail des victimes n'ont été collectés. De même, et c'est sûrement l'objet des inquiétudes les plus immédiates des personnes, les coordonnées bancaires et les données médicales sont restées hors de portée des cyberattaques.