Les numéros de sécurité sociale de 20 millions de Français et de Françaises visés par une cyberattaque

En attendant d’en savoir plus sur l’ampleur de la fuite, l’entreprise conseille d’être très vigilant face au risque d’hameçonnage. Avec un tel trésor d’informations personnelles, il est en effet très facile de créer de fausses campagnes de mail aux allures tout à fait convaincantes. Plus un acteur malveillant a d’informations pertinentes sur vous, plus le risque qu’il arrive à se faire passer avec succès pour votre mutuelle est important.