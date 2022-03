Assurance maladie : plus de 500 000 comptes piratés

L’Assurance Maladie a confirmé auprès de nos confrères de Numerama qu’il ne s’agissait pas tant d’un piratage mais d’une « connexion de personnes non autorisées à des comptes amelipro ». Plus concrètement les organismes médicaux concernés ont sans doute été victimes de phishing et les pirates ont pu prendre le contrôle de leurs boîtes mails pour ensuite se connecter sur le portail réservé aux professionnels de santé. Des robots se sont ensuite chargés de collecter les données de façon automatisée.