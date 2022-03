Faut-il bannir Kaspersky de votre ordinateur comme le recommande l'Allemagne ?

« Cette décision n'est pas basée sur une évaluation technique des produits Kaspersky – que nous avons continuellement défendue avec le BSI et à travers l'Europe – mais plutôt sur des raisons politiques », déclare Kaspersky. L’entreprise précise par ailleurs que son infrastructure de traitement des données a été délocalisée en Suisse en 2018, et que les fichiers partagés par les utilisateurs allemands de ses produits sont spécifiquement traités par deux centres de données à Zurich. « Kaspersky est une entreprise privée de cybersécurité mondiale et, en tant qu'entreprise privée, elle n'a aucun lien avec le gouvernement russe ou tout autre gouvernement », affirme la société.