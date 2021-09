Cyberattaque AP-HP : 1,4 million de personnes testées au COVID-19 victimes d'un vol de données

Parmi les données volées, on retrouve l'identité, le numéro de sécurité sociale et les coordonnées de 1,4 million de personnes, testées autour de la mi-2020 dans la région Île-de-France. L'identité et les coordonnées des professionnels de santé sont aussi dans le lot, tout comme les caractéristiques et les résultats des tests réalisés.