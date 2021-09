Une faille dans Travis CI a exposé les variables d’environnement de milliers de projets open source

Le 10 septembre, le logiciel a été patché dans la plus grande discrétion, sans annonce et sans prévenir les développeurs concernés que leurs projets avaient été mis en péril. Après des pressions supplémentaires, un bulletin de sécurité laconique a été ajouté au site de l'organisation, se contenant d'expliquer succinctement le problème et de rappeler aux développeurs la nécessité de faire une rotation des secrets régulièrement. Une réponse qui ne suffira pas à calmer les clients de Travis CI.