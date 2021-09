FORCEDENTRY : les détails de la faille "zero day" des iMessages utilisée par Pegasus pour infecter les iPhone

Désormais désignée comme « CVE-2021-30860 », elle permet à un attaquant d'exécuter des commandes à l'aide d'un PDF malveillant et de gagner le contrôle total de l'appareil. Cette faille est particulièrement sensible puisqu'elle est « zero click » : les utilisateurs ont été infectés sans aucune action de leur part, recevoir le fichier sur iMessage était suffisant. Apple a été informée dès le 7 septembre des nouvelles découvertes de Citizen Lab et a sorti le 13 septembre un correctif pour macOS Catalina, macOS Big Sur 11.6, watchOS 7.6.2, iOS 14.8 et iPadOS 14.8.