iOS 14.4 : Apple corrige trois failles de sécurité exploitées par des hackers

Le premier apport d'iOS 14.4 est une mise à jour du kernel. Or, dans un document de support, la firme de Cupertino explique en toute transparence qu'une application malveillante peut passer outre le mode Sandbox et obtenir des privilèges plus élevés. « Ce problème est actuellement exploité de manière active », précise Apple.

L'entreprise corrige aussi deux autres failles affectant cette fois le moteur de rendu WebKit utilisé entre autres par le navigateur Safari. Lorsqu'elles sont exploitées, le hacker est en mesure d'exécuter du code à distance sur l'appareil concerné. Selon Apple ces failles sont aussi exploitées activement.

Ces trois vecteurs d'attaques ont été identifiés puis reportés par un chercheur resté anonyme. Apple promet plus de détails par la suite.