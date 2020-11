Sécurité mobile : face à Google, "Apple n’est pas exempt de malwares ni de menaces" (Interview)

La sécurisation de l’environnement mobile a tendance à être moins médiatisée que celle de l’environnement PC, qui donne lieu à des attaques d’une ampleur à la fois plus symbolique et plus importante. Pour autant, le smartphone est loin d’être sous-exposé au risque, au contraire : Lookout, entreprise spécialisée dans la sécurité mobile, le prouve doublement.

D’abord, au quotidien, en offrant à ses clients la protection de leur mobile et de leur identité notamment sur les boutiques d’applications de Google et Apple. Puis plus récemment en menant une opération de sensibilisation, piégeant grâce à du phishing mobile plusieurs dizaines de participants (dont des techniciens de la cybersécurité) des Assises de la sécurité, tombés dans un piège qui prouve que le mobile laisse davantage place à l’inattention, compétences informatiques ou non.

C’est à Monaco, dans le cadre de l’événement, que nous avons rencontré Bastien Bobe, directeur technique Europe du Sud de Lookout, pour discuter des activités de l’entreprise californienne.