"La menace cyber, c'est un moyen de faire la guerre" : entretien avec Gatewatcher, spécialiste de la détection des menaces

Malheureusement, non : la menace est de plus en plus présente. On fait face à des groupes privés et organisés, parfois même des États, de plus en plus entraînés, qui disposent de fonds et de moyens colossaux. La menace cyber, c'est un moyen de faire la guerre. Il n'y a pas de baisse, bien au contraire. Il y a eu de grandes attaques récemment, avec Sunburst , Colonial Pipeline , l'AP-HP, etc. Et cela va en augmentant, car les entreprises sont de plus en plus numérisées.