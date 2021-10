Leak Twitch : "Twitch n'est pas à l'abri d'un second incident", prévient GitGuardian (Interview)

Nous sommes dans la galaxie de la sécurité applicative. Il y a des catégories historiques qui sont déjà matures et maitrisées par les organisations. Je pense notamment au SAST (ndlr : test statique de sécurité des applications, qui permet aux développeurs de trouver des vulnérabilités dans le code source pendant le développement logiciel) ou au SCA (ndlr : analyse de composition logicielle, qui permet de découvrir les failles et liste les licences de chaque composant). Nous, on parle beaucoup de micro-services, de Cloud, d'« APIsation » des systèmes d'information. Lorsque vous atomisez votre système d'information en nombreuses petites briques agiles et autonomes, il faut les interconnecter les unes avec les autres : nous aidons le développeur à connecter tous ces systèmes et à se rendre compte par lui-même, au moment opportun, qu'il est sur le point de faire une bêtise et de créer un incident potentiel en exposant une clé ou une information possible.