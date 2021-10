Twitch Leak : les streameurs sont-ils réellement millionnaires ?

Comme le rappelle Aypierre, spécialiste de Minecraft, ces chiffres ne concernent qu’une toute petite minorité. Une écrasante majorité des streameurs et streameuses de la plateforme ne parviennent pas à se faire une place et à en vivre. « Sur 9,2 millions de streamers actifs sur Twitch, 5 000 gagnent plus que le Smic et 2 200 gagnent plus que le salaire moyen français. Soit respectivement 0,054 % et 0,024 %. C'est un peu le paradoxe du système. Plus vous gagnez d'argent sur Twitch, plus vous avez probablement d'audience, plus votre part de revenus liés à Twitch est faible en comparaison à vos revenus totaux », a-t-il commenté sur ses réseaux sociaux.