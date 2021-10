Comment Twitch entend lutter contre les raids de haters

Sous la pression des streameurs et streameuses qui demandent plus d’action et de protection contre les raids haineux, Twitch va essayer de rendre la création de comptes trolls plus difficile. Pour renforcer la modération du tchat de sa plateforme, le service de streaming laisse à présent la possibilité aux créateurs et créatrices de demander une authentification renforcée de leurs spectateurs.