Sur Twitch, après piscines et Jacuzzi, c'est le léchage d'oreille qui fait des vagues

Bien que les contenus sexuellement suggestifs soient interdits sur Twitch, la plateforme accorde plusieurs pages d'éclaircissement à ce sujet dans ses règles communautaires. Elle liste les contenus potentiellement « offensants », notamment tout ce qui correspond à de la simulation d'actes sexuels, avec des gestes explicites. La reproduction en ASMR du son d'un léchage d'oreille enfreint-il ce point ?

Twitch est juge et partie, et décidera seul de l'avenir de cette pratique. On peut néanmoins s'attendre à de nouveaux éclaircissements dans ses règles d'utilisation, pour y inclure explicitement les bruits dits « suggestifs », et plus seulement le côté visuel inerrant à une plateforme vidéo. Quant à la création d'une catégorie ASMR 18+, ce n'est certainement pas dans les plans de la plateforme de livestream d'Amazon.