Twitch annonce l'ouverture d'une catégorie dédiée aux contenus suggestifs

Ainsi, le site détenu par Amazon annonce la mise en place d'une catégorie Pools, Hot Tubs, and Beaches (c'est-à-dire Piscines, Jacuzzis et Plages). Les streamers peuvent donc classer leur live dans cette section dès à présent. Twitch explique qu'il ne s'agit que d'une solution à court-terme afin de séparer de façon lisible ces vidéos de cette catégorie un peu fourre-tout qu'est Just Chatting. Les spectateurs pourront décider de retirer cette nouvelle catégorie de leurs recommandations pour ne plus être confrontés à ce contenu.