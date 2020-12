Twitch présente sa nouvelle politique contre les comportements haineux

Au sein des trois catégories citées plus haut, on retrouve différentes nouvelles mesures : le bannissement permanent à la suite de commentaires sur le physique, l'interdiction (et le ban) d'utilisateurs encourageant le doxxing, l'envoi d'images ou de vidéos non sollicitées et affichant de la nudité. On retrouve aussi l'interdiction d'afficher, pour les streamers, des symboles associés à l'esclavage ou au suprémacisme blanc, comme le drapeau Confédéré. Les streamers montrant ledit drapeau se verront avertis avant d'être exclus du site.