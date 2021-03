Twitch : le code API révèle des plans pour attribuer un « score de sécurité publicitaire » aux streamers

Cette découverte par Daylam Tayari a entraîné de nombreuses spéculations et inquiétudes sur la Toile. D'un côté, certains craignaient une utilisation détournée de ce score pour transmettre des données personnelles sensibles à des tiers sans le consentement des streamers. De l'autre, certains estiment que l'attribution quelque peu secrète d'un tel score pourrait arbitrairement entraîner une hausse ou une perte de revenus en fonction de la note donnée par Twitch.

Face à des réactions aussi vives, Twitch a tenu à clarifier la situation :

« Nous explorons de nouvelles manières d'améliorer l'expérience des spectateurs et créateurs sur notre plateforme afin de proposer des publicités correspondant aux bonnes communautés. La vie privée des utilisateurs est cruciale pour nous et, alors que nous affinons nos processus, nous ne prévoyons pas de la compromettre. Aucun score n'a été lancé, aucune donnée personnelle n'a été partagée, et nous tiendrons notre communauté au courant si de tels changements venaient à se préciser. »

L'avenir dira donc si la présence de ce score dans le code API sera maintenue et mise en place, remaniée ou supprimée complètement.