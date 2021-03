Stud’Live : un live Twitch caritatif de 48 heures pour aider les étudiants dans le besoin

20 streamers et streameuses se relaieront tout le week-end pour animer les débats et encourager l’audience à faire des dons. Parmi les têtes bien connues, on peut citer Little Big Whale, Copain du Web, Nat’Ali, Pierre Lapin ou OPCrotte. D’autres personnalités seront annoncées dans la semaine sur les réseaux sociaux de Stud’Force.