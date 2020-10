Z Event récolte près de 6 millions d'euros pour Amnesty, avec les compliments d'Emmanuel Macron

L'événement caritatif, dont nous n'étions pas certains qu'il puisse avoir lieu cette année dans un contexte pandémique, a finalement pu se tenir, en physique qui plus est, avec masques et gel à gogo et une surmotivation des participants. Parmi eux, on comptait notamment le Joueur du Grenier et le journaliste Samuel Étienne, animés par l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes de façon à inciter les potentiels donateurs à faire preuve de générosité.