Le Gaming Camp, une émission sur Twitch inédite organisée par ASUS ROG et la FNAC ce weekend !

C'est donc les 26 et 27 septembre prochains, à partir de 14h00, que se déroulera ce fameux Gaming Camp. Le programme, imaginé par Republic of Gamer (une marque possédée par ASUS) et la FNAC, sera diffusé sur Twitch pendant 48 heures sans la moindre interruption. Il alternera entre 12 heures de contenu inédit et 12 heures de rediffusion.