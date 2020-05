Summer Game Fest : 4 mois pour découvrir l'avenir du jeu vidéo

Puisque les plus grands événements dédiés à l'industrie du jeu vidéo ont été annulés, le producteur Geoff Keighley ( The Game Awards ) a décidé de prendre les choses en main. Ainsi, le Summer Game Fest 2020 vient d'être annoncé.

Pour son premier Summer Game Fest, le producteur canadien s'est entouré des plus grands éditeurs et constructeurs du milieu. La première phase des participants a été annoncée. Dans cette liste, nous retrouvons 2K Games, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt, Digital Extremes, EA, PlayStation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam, Warner Bros et Xbox.