Game Awards 2019 : découvrez les grands vainqueurs de cette année

Le palmarès des Game Awards 2019

Jeu de l'année : Sekiro Shadows Die Twice

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Super Smash Bros. Ultimate

The Outer Worlds

Meilleur jeu d'action : Devil May Cry 5

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Gears 5

Metro Exodus

Meilleur jeu action/aventure : Sekiro Shadows Die Twice

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Meilleure direction artistique : Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Meilleur design audio : Call of Duty Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Meilleur support communautaire : Destiny 2

Apex Legends

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Meilleur créateur de contenu de l'année : Shroud

Courage

DR. Lupo

Ewok

Grefg

Meilleur coach Esport : Zonic

Eric "Adren" Hoag

Nu-Ri "Cain" Jang

Fabian "Grabbz" Lohmann

Kim "Kkoma" Jeong-Gyun

Titouan "Sockshka" Merloz

Meilleur événement Esport : League of Legends World Championship 2019

2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

The International 2019

Meilleur jeu Esport de l'année : League of Legends

Counter-Strike Global Offensive

DOTA 2

Fortnite

Overwatch

Meilleure Host Esport : Sjokz

Alex "Machine" Richardson

Paul "Redeye" Chaloner

Alex "Goldenboy" Mendez

Duan "Candice" Yu-Shuang

Meilleur joueur Esport : Bugha

Lee "Faker" Sang-Hyeok

Luka "Perkz" Perkovic

Oleksandr "S1mple" Kostyliev

Jay "Sinatraa" Won

Meilleure équipe Esport : G2 Esports

Astralis

OG

San Francisco Shock

Team Liquid

Meilleur jeu familial : Luigi's Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi's Crafted World

Meilleur jeu de combat : Super Smash Bros. Ultimate

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Prix des indépendants présenté par Subway : Disco Elysium

Nomada Studio (pour Gris )

) Deadtoast Entertainment (pour My Friend Pedro )

) Mobius Digital (pour Outer Wilds )

) Mega Crit (pour Slay the Spire )

) House House (pour Untitled Goose Game)

Meilleure Game Direction : Death Stranding

Control

Resident Evil 2

Sekiro: Shadow Die Twice

Outer Wilds

Prix de l'impact (qui transmet un message) : Gris

Concrete Genie

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Meilleur jeu indépendant : Disco Elysium

Baba is You

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Meilleur jeu mobile : Call of Duty Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf ?

Meilleur jeu multijoueur : Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy's The Division 2

Meilleure narration : Disco Elysium

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Meilleur jeu service : Fortnite

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Meilleure performance : Mads Mikkelsen (pour Cliff dans Death Stranding)

Ashly Burch (pour Parvati Holcom dans The Outer Worlds )

) Courtney Hope (pour Jesse Faden dans Control )

) Laura Bailey (pour Kait Diaz dans Gears 5 )

) Matthew Porretta (pour le docteur Casper Darling dans Control )

) Norman Reedus (pour Sam Porter Bridges dans Death Stranding)

Meilleur RPG : Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World: Iceborn

The Outer Worlds

Meilleure bande originale : Death Stranding

Cadence of Hyrule

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Meilleur jeu de sport/course : Crash Team Racing Nitro Fueled

Dirt Rally 2.0

EFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Meilleur jeu de stratégie : Fire Emblem Three Houses

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Meilleur jeu en réalité virtuelle/augmentée : Beat Saber

Asgard's Wrath

Blood & Truth

No Man's Sky

Trover Saves the Universe

Il faut bien le reconnaître, Death Stranding faisait figure de grand favori avec ses 10 nominations aux Game Awards 2019. Dans la fameuse catégorie du "jeu de l'année", le titre d'Hideo Kojima avait tout de même de sérieux concurrents dont Sekiro Shadows Die Twice et Resident Evil 2. En plus de la remise des prix, des annonces sont venues ponctuées cette soirée devenue incontournable pour l'industrie du jeu vidéo. Sans plus attendre, voici les vainqueurs des 29 catégories représentées lors de cette édition 2019 et le vainqueur du prix ultime est Sekiro Shadows Die Twice.