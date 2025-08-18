La question de la propriété intellectuelle cristallise aussi les inquiétudes. L'étude nous explique que 63% des développeurs s'interrogent sur la gouvernance des données dans les applications IA. La confidentialité des informations joueurs tourmente 35% d'entre eux, et 32% restent dans le flou concernant la propriété des contenus générés. Alors forcément, la prudence s'impose : 40% des experts préconisent de réaliser des tests ou des projets pilotes avant tout déploiement massif, et 39% insistent sur l'alignement de l'usage de l'IA avec la vision créative. Pour finir, ils sont 38% à recommander d'établir des critères d'évaluation clairs et mesurables.