Sasha Rubel a aussi trois conseils concrets à livrer aux utilisateurs de l'IA générative. Le premier a déjà été évoqué, « bien demander au modèle s'il est certain, et lui qu'on n'est pas certain de notre côté ». Le second consiste à « faire de la recherche autour des outils qui existent, comme les filtres output » Un filtre output bloque ou modifie les réponses d'une IA pour éviter les propos inappropriés, protéger les utilisateurs et garantir des contenus conformes aux règles fixées. ChatGPT, Claude et Gemini en utilisent tous. Enfin, « renseignez-vous et suivez en enseignement, des cours » autour de l'IA conseille Sasha Rubel, car ces enjeux « vont définir comment on va continuer à développer l'IA de demain ».