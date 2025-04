Le groupe de travail « Sécurité de l'IA » du Campus Cyber et Hub France IA ont publié, le mercredi 2 avril 2025 en marge du FIC, une analyse approfondie des cyberattaques qui visent les systèmes d'intelligence artificielle. Parmi les technologies examinées, nous avons décidé de nous intéresser à la RAG (Retrieval Augmented Generation), la génération augmentée de récupération. Il s'agit d'une technique qui se distingue par sa capacité à rendre les IA génératives plus fiables, mais aussi et malheureusement, par les nouvelles vulnérabilités qu'elle introduit.