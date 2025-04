Matthieu Dierick est formel au sujet des attaques DDoS, qui reste « dans le top 3 ou le top 4 chez les criminels ». Et l'expert d'ajouter : « Clairement, ça ne diminue pas. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées ». Fini l'époque où seuls les ordinateurs servaient d'armes numériques. Aujourd'hui, l'arsenal s'est considérablement élargi : « Ça touche les box internet, les bornes Wi-Fi, les routeurs etc, un peu tout ce qui a une adresse IP », l'internet des objets (IoT) en somme.